Фото из резюме девушек или возьмите ее. На работу. Немедленно

Самый главный пост... Привет! Я Лилия - заядлый путешественник, неисправимый оптимист, жена, мама и просто увлекающаяся всякими интересностями личность, а по…

Apple предлагает пол "другое" вместо мужчины или женщины Apple, как всегда, впереди планеты всей и предложил зарегистрироваться в своем гаджете гендерной принадлежностью не только мужчиной или женщиной,…

Дремучий пережиток СССР, от которого в восторге англичане Приезжал на днях в Москву мой английский родственник. Тут он второй раз и впечатлений море. Для него Москва, как неведомая зверушка - жутко…

Автохам перекрыл пешеходный переход. Что сделали пешеходы Вчера на Ломоносовском проспекте стала свидетелем впечатляющей сцены. Range Rover встал на светофоре прямо посередине пешеходного перехода.…

Пост с самыми умными комментаторами Вот я пишу всегда такие умные посты. А я читала, что бывают посты, где комментарии умнее самого поста. У меня еще ни разу такого поста не было.…

Глобальная проблема поравалильщков, которая настигает их за границей Сия участь не минует ни одного свалившего. Что потом? Разочарование, обида, неустроенность, неудовлетворенность. А неудовлетворенный мужик - это…

Каким должен быть идеальный сноу или фанпарк на горнолыжном курорте Обещанный спуск в фанпарке в Селва ди Вальгардена, что в Доломитах. Такого прикольного парка я нигде не видела. Мостики, виражи, зарытые машины,…

Бил я тапком по ЖЖ "На ... ты влез в мою ленту"! - вопрошает рассерженный пользователь. "...... ............. ........ .......... " высказался…