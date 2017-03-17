zazerkaliya (zazerkaliya) wrote,
zazerkaliya
zazerkaliya

Фото из резюме девушек или возьмите ее. На работу. Немедленно

Если вы думаете, что это прикол, то зря. Все эти резюме актуальны, размещены в открытом доступе и вы можете себе пригласить на собеседовние всех этих претенденток на должность. Только вот с должностью иногда какая-то непонятная ситуация. Написано одно, а фото к другой должности. Раньше считалось, что больше всего запутаться с должностью можно с фото в резюме секретарей, уверяю вас, не только.

Тут резюме, размещенные в открытом доступе, но в закрытых базах для работодателей происходит ад ничуть не меньше. Просто те фотографии я не могу вам показать по понятным причинам. Казалось бы, сколько уже говорено, написано на счет фото к резюме, но нет, наши женщины такие женщины, что не могут не демонстрировать свою женственность работодателю. Некоторые это делают неосознанно, а некоторые совершенно сознательно.

Запомните - бухгалтеры обожают цветы. Самое большое количество фотографий в резюме женщин с цветами - это бухгалтеры. Хотите верного бухгалтера - дарите цветы!

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Но есть бухгалтеры и погорячее. Хотите креативного бухгалтера - пожалуйста, выбирайте. Что хотят дамы сказать этими фотографиями не очень понятно, но хотят же!

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Администраторы - самые веселые сотрудники. Как они умеют привлекать внимание к своему резюме - так не умеет никто. Позы, взгляд (увы, не увидите), демонстрация достоинств фигуры. Есть ведь из кого выбрать.


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Что главное в сотруднике? Правильно - ноги. И женщины с удовольствием их демонстрируют. Причем не только секретари и администраторы, а еще и бухгалтеры. Бухгалтер в короткой юбке с ногами - это прекрасно.

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Кроме ног у женщин есть декольте. Декольте в резюме штука очень важная. Даже и не спорим.

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Ну а сейчас золотая коллекция. Не понимаю, как этих девушек до сих пор не взяли на работу, ведь написано, что хорошо ее знают.

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Мораль той басни такова - если прикладываете фотографию к резюме, хотя, это совершенно не обязательно, держите себя в руках, не дайте разбушеваться своим фантазиям. Фото к  резюме это всегда деловой стиль, правда, это если вы хотите найти серьезную работу.





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Tags: Взрыв мозга, Не могу молчать, Работа

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