Фото из резюме девушек или возьмите ее. На работу. Немедленно

Тут резюме, размещенные в открытом доступе, но в закрытых базах для работодателей происходит ад ничуть не меньше. Просто те фотографии я не могу вам показать по понятным причинам. Казалось бы, сколько уже говорено, написано на счет фото к резюме, но нет, наши женщины такие женщины, что не могут не демонстрировать свою женственность работодателю. Некоторые это делают неосознанно, а некоторые совершенно сознательно.
Запомните - бухгалтеры обожают цветы. Самое большое количество фотографий в резюме женщин с цветами - это бухгалтеры. Хотите верного бухгалтера - дарите цветы!
Но есть бухгалтеры и погорячее. Хотите креативного бухгалтера - пожалуйста, выбирайте. Что хотят дамы сказать этими фотографиями не очень понятно, но хотят же!
Администраторы - самые веселые сотрудники. Как они умеют привлекать внимание к своему резюме - так не умеет никто. Позы, взгляд (увы, не увидите), демонстрация достоинств фигуры. Есть ведь из кого выбрать.
Что главное в сотруднике? Правильно - ноги. И женщины с удовольствием их демонстрируют. Причем не только секретари и администраторы, а еще и бухгалтеры. Бухгалтер в короткой юбке с ногами - это прекрасно.
Кроме ног у женщин есть декольте. Декольте в резюме штука очень важная. Даже и не спорим.
Ну а сейчас золотая коллекция. Не понимаю, как этих девушек до сих пор не взяли на работу, ведь написано, что хорошо ее знают.
Мораль той басни такова - если прикладываете фотографию к резюме, хотя, это совершенно не обязательно, держите себя в руках, не дайте разбушеваться своим фантазиям. Фото к резюме это всегда деловой стиль, правда, это если вы хотите найти серьезную работу.
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